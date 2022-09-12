Mulher que teve tumor de 46 kg removido morre 11 dias após cirurgia

RIO DE JANEIRO - Morreu nesta segunda-feira (12) a mulher de 45 anos que teve retirado um tumor de 46 kg em um hospital em Itaperuna (RJ), apenas 11 dias após a realização do procedimento. Era esperado que ela tivesse alta do CTI (Centro de Tratamento Intensivo), para seguir recuperação em um quarto, mas a mineira teve uma parada cardiorrespiratória.

"Infelizmente, ela não resistiu. A paciente estava evoluindo de maneira muito satisfatória ao procedimento, entretanto, em virtude de uma parada cardiorrespiratória na tarde deste domingo, veio a falecer", disse ao UOL Glaucio Boechat, médico-cirurgião, que operou a paciente de emergência para a retirada do tumor gigante.

O transplante capilar é uma das últimas opções para o tratamento da calvície Crédito: Reprodução/Freepik

A paciente é natural de Minas Gerais, mas morava em Itaperuna. Com 1,52 m de altura, a mulher pesava 150 kg e convivia com o tumor havia cinco anos, segundo o médico.

A cirurgia durou cerca de duas horas e aconteceu no Hospital São José do Avaí, no dia 31 de agosto.

"Foi o maior tumor que eu operei e certamente um dos maiores que alguém já operou. Não é todo dia que se faz uma cirurgia de um tumor desse tamanho, não", disse Boechat, após a cirurgia.

A mulher deu entrada na unidade de saúde sentindo muita falta de ar, justamente devido ao tumor.

A suspeita é de que o tumor se formou no útero, mas só uma biópsia pode confirmar — o resultado tem previsão de ser dado em cerca de 10 dias.