Mulher que não sabia que estava grávida dá à luz em banheiro de mercado

Uma jovem de 23 anos deu à luz no banheiro de um supermercado sem saber que estava grávida. O caso aconteceu no domingo (27), na cidade de Catalão, em Goiás.
A jovem passou mal enquanto fazia compras com o companheiro. Ela foi ao banheiro e entrou em trabalho de parto. Esta é a quarta filha da mulher, segundo reportagem da TV Globo.
A mãe e a criança foram levadas para a Santa Casa de Catalão, a cerca de 260 km de Goiânia, na região sudeste de Goiás.
Os bombeiros foram acionados e encontraram a jovem sentada no banheiro. Ela relatou que não sabia que estava grávida. O recém-nascido já havia sido conduzido por terceiros para o hospital.
A unidade de saúde informou à reportagem que mãe e bebê passam bem e seguem internados.
"A mãe está amamentando normalmente a criança, que passa bem. [...] Como tudo está ocorrendo dentro das normalidades, possivelmente, ambas receberão alta médica nesta terça-feira (29)", diz a nota.