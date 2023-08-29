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Goiás

Mulher que não sabia que estava grávida dá à luz em banheiro de mercado

Segundo o Corpo de Bombeiros, funcionária do local notou que a mulher estava em trabalho de parto e pediu ajuda. Mãe e filha foram levadas a unidade de saúde de Catalão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 ago 2023 às 05:50

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 05:50

Uma jovem de 23 anos deu à luz no banheiro de um supermercado sem saber que estava grávida. O caso aconteceu no domingo (27), na cidade de Catalão, em Goiás.
A jovem passou mal enquanto fazia compras com o companheiro. Ela foi ao banheiro e entrou em trabalho de parto. Esta é a quarta filha da mulher, segundo reportagem da TV Globo.
Fachada de supermercado onde jovem ganhou um bebê dentro do banheiro em Catalão
Fachada de supermercado onde jovem ganhou um bebê dentro do banheiro em Catalão Crédito: Reprodução/Tv Anhanguera
A mãe e a criança foram levadas para a Santa Casa de Catalão, a cerca de 260 km de Goiânia, na região sudeste de Goiás.
Os bombeiros foram acionados e encontraram a jovem sentada no banheiro. Ela relatou que não sabia que estava grávida. O recém-nascido já havia sido conduzido por terceiros para o hospital.
A unidade de saúde informou à reportagem que mãe e bebê passam bem e seguem internados.
"A mãe está amamentando normalmente a criança, que passa bem. [...] Como tudo está ocorrendo dentro das normalidades, possivelmente, ambas receberão alta médica nesta terça-feira (29)", diz a nota.

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