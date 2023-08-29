Mulher que não sabia que estava grávida dá à luz em banheiro de mercado

Uma jovem de 23 anos deu à luz no banheiro de um supermercado sem saber que estava grávida. O caso aconteceu no domingo (27), na cidade de Catalão, em Goiás.

A jovem passou mal enquanto fazia compras com o companheiro. Ela foi ao banheiro e entrou em trabalho de parto. Esta é a quarta filha da mulher, segundo reportagem da TV Globo.

Fachada de supermercado onde jovem ganhou um bebê dentro do banheiro em Catalão Crédito: Reprodução/Tv Anhanguera

A mãe e a criança foram levadas para a Santa Casa de Catalão, a cerca de 260 km de Goiânia, na região sudeste de Goiás.

Os bombeiros foram acionados e encontraram a jovem sentada no banheiro. Ela relatou que não sabia que estava grávida. O recém-nascido já havia sido conduzido por terceiros para o hospital.

A unidade de saúde informou à reportagem que mãe e bebê passam bem e seguem internados.