Crime

Mulher mantém 50 gatos em condições de maus-tratos em São Paulo

A contadora foi multada em R$ 150 mil. Os animais estavam sem comida, água e em péssimas condições de higiene

Publicado em 16 de agosto de 2019 às 21:34 - Atualizado há 6 anos

Um dos gatos que estavam com mulher acusada de maus-tratos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma contadora de 57 anos foi multada em R$ 150 mil por manter 50 gatos na casa sem comida, água e em péssimas condições de higiene. O flagrante ocorreu por volta das 10h desta sexta-feira (16), na Freguesia do Ó, zona norte da capital paulista, em São Paulo.

A Polícia Militar foi acionada para atender, a princípio, a uma denúncia de canil clandestino. Porém, chegando ao endereço constatou que na residência eram mantidos os gatos, além de um jabuti e um cachorro vira-lata de porte médio. Por conta disso, a 1º Delegacia de Proteção Animal foi acionada.

Segundo a chefia de investigações da delegacia especializada, os animais eram mantidos no quintal da casa. "Não havia água e comida. O espaço também estava repleto de fezes. O mau cheiro pôde ser sentido da rua quando chegamos", disse um investigador, que pediu para não ter o nome revelado.

O policial acrescentou que alguns animais apresentavam sinais de esporotricose (micose provocada por fungos), anemia e pulgas.

A acusada, segundo a polícia, trouxe os animais do Rio de Janeiro, de onde se mudou recentemente para São Paulo por causa de problemas financeiros. "Mas ela também pegou alguns animais da rua, segundo vizinhos nos informaram", afirmou o policial civil.

Do total de animais, 13 que estavam com o estado de saúde mais crítico foram acolhidos por voluntários e por organizações de proteção animal. Os outros gatos permanecerão na casa da acusada até que consigam um lar definitivo. O jabuti foi encaminhado ao Parque Ecológico do Tietê. A contadora foi indiciada em flagrante por maus tratos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta