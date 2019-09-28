Home
Mulher é presa no Galeão com 6 kg de 'droga do amor'

A Receita Federal apreendeu ontem mais de 6 kg de MDMA, conhecida como a droga do amor, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio