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Câmera flagrou

Mulher acusada de atirar no namorado em São Paulo se entrega à polícia

Ela estava foragida após atingir homem pelas costas no prédio em que moravam

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 08:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 out 2022 às 08:49
A mulher de 36 anos que atirou no namorado de 42 quando ele deixava o apartamento onde o casal vivia se entregou à polícia nesta segunda-feira (17).
O crime foi cometido na manhã do dia 6 de outubro, em Cidade Líder, zona leste de São Paulo.
Mulher atira em companheiro pelas costas após discussão Mulher atira em companheiro pelas costas após discussão. Homem foi baleado enquanto aguardava o elevador em prédio na zona leste de SP
Mulher atira em companheiro pelas costas após discussão Mulher atira em companheiro pelas costas após discussão. Homem foi baleado enquanto aguardava o elevador em prédio na zona leste de SP Crédito: Reprodução
Ela baleou o namorado pelas costas e tentou atirar outras vezes, mas a arma falhou. Em seguida, fez ameaças com uma faca e depois fugiu em um Renault Clio branco.
A Justiça decretou a prisão temporária da mulher quatro dias após o crime e ela ficou foragida até esta segunda.
Após se entregar ao 66º Distrito Policial, na região onde o casal vivia, a acusada deve prestar depoimento nesta terça (18).
Câmera de monitoramento instalada no saguão do prédio, localizado na rua Simone Martini, registrou a ação.
As imagens mostram que vítima deixa o apartamento e aciona o botão do elevador. Como a porta da residência estava aberta, ele retorna e a fecha. De costas, o homem não percebe quando a mulher abre a porta e, com uma pistola em mãos, efetua um disparo a curta distância.
Ao ser socorrido, o homem disse aos policiais militares que havia discutido com a namorada.
Ele foi levado ao Hospital Santa Marcelina, que o atendeu inicialmente. Depois foi transferido para o Hospital São Cristovão.

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