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Casa deve ser fechada

MP monta força-tarefa nacional para investigar João de Deus

Um email foi criado especialmente para receber denúncias ([email protected]); força-tarefa deverá realizar uma avaliação de processos arquivados contra o líder religioso por falta de prova

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 15:45
O médium João de Deus, durante entrevista Crédito: Reprodução
O Ministério Público de Goiânia montou uma força-tarefa nacional para investigar as denúncias de abusos sexuais e outros crimes atribuídos ao líder religioso João de Deus. São quatro promotores e duas psicólogas que vão se dedicar a investigar os casos. Até agora, vítimas ainda não se apresentaram formalmente ao Ministério Público. "Dependemos desses relatos para instruir a investigação e para que a Justiça seja realizada", afirmou o promotor Steve Gonçalves Vasconcelos, de Alexânia, a cidade onde João de Deus faz os atendimentos. Um email foi criado especialmente para receber denúncias ([email protected]).
> Mulheres acusam médium João de Deus de abuso sexual
Luciano Meireles, coordenador do centro de apoio operacional criminal do Ministério Público de Goiás, afirmou que vítimas de outros Estados podem buscar também o Ministério Público mais próximo para prestar depoimentos. As investigações ficarão concentradas em Goiás.
De acordo com as investigações, não está descartada a determinação da prisão preventiva do líder religioso e do fechamento da casa onde ele presta atendimento. Um procedimento específico para o fechamento da casa foi iniciado.
> Após denúncias, Federação Espírita condena atendimentos individuais
"Testemunhas que saibam de qualquer atendimento podem entrar em contato com o Ministério Público, incluindo as que vivem no Exterior", afirmou a coordenadora do centro de apoio operacional de Direitos Humanos, Patrícia Otoni. "É importante que todas prestem depoimentos, para que possamos somar o que ocorreu no local", disse a coordenadora.
> Promotoria de Goiás diz que já investigava denúncias contra João de Deus
Além dos depoimentos, a força-tarefa deverá realizar uma avaliação de processos arquivados contra o líder religioso por falta de prova. "Identificamos alguns processos. Conforme depoimentos forem coletados, poderemos reabrir os casos."

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