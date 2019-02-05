Home
>
Brasil
>
MP denuncia 53 PMs acusados de proteger traficantes do PCC em SP

MP denuncia 53 PMs acusados de proteger traficantes do PCC em SP

Acusação aponta que agentes do 22º Batalhão da PM na capital protegeram a organização criminosa em troca de recebimento de vantagem indevida, que variava de R$ 300 a R$ 50 mil