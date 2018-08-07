Mourão liga índio à 'indolência' e negro à 'malandragem'

Hamilton Martins Mourão, general do Exército Brasileiro Crédito: CMS / EB

Candidato à vice-presidência da República na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) nas eleições 2018, o general da reserva Hamilton Mourão disse nesta segunda-feira, 6, que o Brasil "herdou a cultura de privilégios dos ibéricos, a indolência dos indígenas e a malandragem dos africanos". A declaração foi feita em um evento em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, quando Mourão falava sobre as condições de subdesenvolvimento do País e da América Latina.

E o nosso Brasil? Já citei nosso porte estratégico. Mas tem uma dificuldade para transformar isso em poder. Ainda existe o famoso complexo de vira-lata aqui no nosso País, infelizmente, disse Mourão. Essa herança do privilégio é uma herança ibérica. Temos uma certa herança da indolência, que vem da cultura indígena. Eu sou indígena. Meu pai é amazonense. E a malandragem. Nada contra, mas a malandragem é oriunda do africano. Então, esse é o nosso 'cadinho' cultural.

Mourão participou de almoço da Câmara de Indústria e Comércio (CIC) da cidade en sua primeira agenda de campanha como vice na chapa de Bolsonaro. A declaração foi antecipada pelo site da revista Veja e confirmada pelo Estado.

No evento, o general também afirmou ser favorável à democracia e voltou a dizer que intervenção militar não é varinha mágica, apesar de tê-la defendido no passado. Em setembro passado, Mourão chegou a falar na possibilidade de intervenção militar caso as instituições do País não resolvam a crise política, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos. No domingo passado, no evento que referendou seu nome para vice de Bolsonaro, ele admitiu que não foi feliz na forma como disse isso e que isso deu margem para outras interpretações.

Ao comentar as declarações na Câmara de Indústria e Comércio, o general da reserva negou que seu comentário tenha sido racista. Quiseram colocar que o Bolsonaro é racista, agora querem colocar em mim. Não sou racista, muito pelo contrário. Tenho orgulho da nossa raça brasileira, afirmou. O que eu fiz foi nada mais nada menos que mostrar que nós, brasileiros, somos uma amálgama de três raças, a junção do branco europeu com o indígena que habitava as Américas e os negros africanos que foram trazidos para cá, disse ao Estado.

Eu sou filho de amazonense, sou indígena. Somos a junção desses três povos, com as coisas boas e ruins que eles têm, sem colocar estigma em nenhum deles, afirmou. Ele disse ter criticado também os portugueses: Eu falei que a herança de privilégios é ibérica, do português que gosta de ter privilégios.

Apesar da repercussão negativa da afirmação, general Mourão afirmou que não vai mudar seu estilo durante a campanha. Minha autenticidade tem que ser mantida, disse.

Repercussão negativa

A fala do general da reserva foi criticada por presidenciáveis. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, afirmou que Bolsonaro e Mourão se merecem. Quando o preconceito se junta com a estupidez o resultado é esse, criticou nas redes sociais. A candidata da Rede, Marina Silva, também avaliou o comentário como preconceituoso. Extremismo e racismo são uma combinação perigosa. Não podemos tolerar racismo numa corrida presidencial, disse Marina Silva.

Sobre a crítica feita por Marina, Mourão disse que respeita a concorrente e gostaria de conversar com ela. Gostaria de sentar e conversar com a Marina, porque aí talvez ela entendesse quem eu sou e não tecesse comentários sem conhecer a pessoa. Eu tenho muito respeito por ela, que teve uma origem difícil e por seu mérito ocupa uma posição de destaque no cenário nacional.

Filiado ao PRTB, Mourão foi escolhido como vice de Bolsonaro neste domingo, mesmo após ter criticado adeptos do presidenciável. Ao Estado, ele disse que há um certo radicalismo nas ideias, até meio boçal, entre os apoiadores do candidato do PSL. O militar foi escolhido após uma indefinição sobre outros nomes, como a advogada Janaína Paschoal e Luiz Philippe de Orléans e Bragança, descendente da família real brasileira.

Ele que explique para vocês, reage Bolsonaro

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, disse que "não tem nada a ver com as declarações feitas pelo general da reserva, Hamilton Mourão, escalado para ser vice em sua chapa. Não tenho nada a dizer. Ele que falou. Ele que explique para vocês, se é que ele falou. Eu não tenho nada a ver com isso, disse Bolsonaro ao desembarcar em Porto Alegre.

Mais cedo, durante almoço na Federação das Indústrias do Rio (Firjan), Bolsonaro defendeu a escolha de Mourão na chapa, e justificou que precisa de um vice que meta o pé na porta. Segundo ele, o critério usado para a escolha foi o da governabilidade. Bolsonaro afirmou ainda que Mourão é uma pessoa culta, patriota e que tem responsabilidades e virtudes.