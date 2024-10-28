Motorista é preso após atropelar três vezes dois homens e matar um

Dois homens foram atropelados e um deles, de 26 anos, morreu na manhã de sábado (26) em Campinas, no interior de São Paulo. O motorista, de 28 anos, foi preso em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio, após câmeras de segurança mostrarem ele direcionar o carro três vezes sobre as vítimas.

O crime aconteceu na av. Pastor João Prata Vieira, na região sul da cidade, segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo).

Câmera de segurança mostra motorista de Fiat Uno e vítimas de atropelamento em rua de Campinas (SP) Crédito: Reprodução

As imagens mostram um Fiat Uno branco, um homem sobre uma moto e dois a pé, às 5h52. Segundos depois, o homem de 26 anos é atingido pelo Uno que vem de ré. Ele é arrastado de um lado para o outro da rua e é socorrido pelo outro homem que estava a pé.

Na sequência, este homem também é atingido de frente pelo carro, que o joga a alguns metros, mas ele se levanta rapidamente. A primeira vítima senta-se na sarjeta da calçada, visivelmente machucada, quando volta a ser atingida pelo Uno branco em alta velocidade, segundos depois.

O motorista, sem camisa, de bermuda vermelha e chinelo, desce do carro, que ficou sobre o corpo do homem. Ele sai correndo atrás da outra vítima e, na sequência, três homens erguem o carro vazio. O vídeo é interrompido neste momento, por volta de 5h54 da manhã.

As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Ouro Verde, em Campinas, e um deles não resistiu, segundo a secretaria.

A Polícia Militar localizou o motorista e fez a prisão em flagrante. O suspeito afirmou que se envolveu em uma discussão com as vítimas. Uma delas teria dado um tiro para o alto e, diante disso, ele relatou que entrou no carro e atropelou os dois homens.