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Interior de SP

Motorista é preso após atropelar três vezes dois homens e matar um

Jovem de 26 anos ficou preso sob carro em rua de Campinas (SP) na manhã de sábado (26)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2024 às 05:55

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 05:55

Dois homens foram atropelados e um deles, de 26 anos, morreu na manhã de sábado (26) em Campinas, no interior de São Paulo. O motorista, de 28 anos, foi preso em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio, após câmeras de segurança mostrarem ele direcionar o carro três vezes sobre as vítimas.
O crime aconteceu na av. Pastor João Prata Vieira, na região sul da cidade, segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo).
Câmera de segurança mostra motorista de Fiat Uno e vítimas de atropelamento em rua de Campinas (SP)
Câmera de segurança mostra motorista de Fiat Uno e vítimas de atropelamento em rua de Campinas (SP) Crédito: Reprodução
As imagens mostram um Fiat Uno branco, um homem sobre uma moto e dois a pé, às 5h52. Segundos depois, o homem de 26 anos é atingido pelo Uno que vem de ré. Ele é arrastado de um lado para o outro da rua e é socorrido pelo outro homem que estava a pé.
Na sequência, este homem também é atingido de frente pelo carro, que o joga a alguns metros, mas ele se levanta rapidamente. A primeira vítima senta-se na sarjeta da calçada, visivelmente machucada, quando volta a ser atingida pelo Uno branco em alta velocidade, segundos depois.
O motorista, sem camisa, de bermuda vermelha e chinelo, desce do carro, que ficou sobre o corpo do homem. Ele sai correndo atrás da outra vítima e, na sequência, três homens erguem o carro vazio. O vídeo é interrompido neste momento, por volta de 5h54 da manhã.
As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Ouro Verde, em Campinas, e um deles não resistiu, segundo a secretaria.
A Polícia Militar localizou o motorista e fez a prisão em flagrante. O suspeito afirmou que se envolveu em uma discussão com as vítimas. Uma delas teria dado um tiro para o alto e, diante disso, ele relatou que entrou no carro e atropelou os dois homens.
"Até o momento, nenhuma arma de fogo foi encontrada, como alegado pelo indiciado", afirma a nota da SSP. O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio na 2° Delegacia Seccional de Campinas.

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