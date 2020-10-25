Mortes por Covid-19 registradas no Brasil chegam a 156.926

Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM) Crédito: Alex Pazuello/Prefeitura de Manaus

O número de mortes causadas pela Covid-19 no Brasil chegou a 156.926 neste sábado (24), após 398 novos registros de óbitos. Desde março, ao menos 5.381.224 contraíram a doença, somados 25.574 novos registros nas últimas 24 horas.

Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Os dados coletados pelo consórcio mostram ainda que a média diária de mortes nos últimos sete dias causadas pelo novo coronavírus foi de 462, mantendo a trajetória de queda. Há duas semanas, essa média foi de 604, e há quatro semanas, de 697.

O recurso estatístico permite enxergar melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão.

Desde 30 de setembro o país está em estágio de desaceleração da doença, segundo monitor mantido pela Folha de S.Paulo, quando passou a ter média móvel de 26,5 mil novos casos por dia -número que vem baixando.

Já os dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste sábado apontam 26.979 novos casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24h, com 432 mortes.

Com isso, o total registrado no balanço federal já chega a 5.380.635 casos da doença desde fevereiro, com 156.903 óbitos. Há, ainda, 2.297 mortes em investigação.

MORTES POR ESTADO NAS ÚLTIMAS 24H E TOTAL: