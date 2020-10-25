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Pandemia

Mortes por Covid-19 registradas no Brasil chegam a 156.926

Desde março, ao menos 5.381.224 contraíram a doença no país, somados 25.574 novos registros e 398 óbitos nas últimas 24 horas

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 21:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 21:22
Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM)
Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM) Crédito: Alex Pazuello/Prefeitura de Manaus
O número de mortes causadas pela Covid-19 no Brasil chegou a 156.926 neste sábado (24), após 398 novos registros de óbitos. Desde março, ao menos 5.381.224 contraíram a doença, somados 25.574 novos registros nas últimas 24 horas.
Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.
Os dados coletados pelo consórcio mostram ainda que a média diária de mortes nos últimos sete dias causadas pelo novo coronavírus foi de 462, mantendo a trajetória de queda. Há duas semanas, essa média foi de 604, e há quatro semanas, de 697.
O recurso estatístico permite enxergar melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão.
Desde 30 de setembro o país está em estágio de desaceleração da doença, segundo monitor mantido pela Folha de S.Paulo, quando passou a ter média móvel de 26,5 mil novos casos por dia -número que vem baixando.
Já os dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste sábado apontam 26.979 novos casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24h, com 432 mortes.
Com isso, o total registrado no balanço federal já chega a 5.380.635 casos da doença desde fevereiro, com 156.903 óbitos. Há, ainda, 2.297 mortes em investigação.

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Coronavírus: ES registra 3.780 mortes e passa de 149 mil casos

MORTES POR ESTADO NAS ÚLTIMAS 24H E TOTAL:

  • AC - 0 (total 686)
  • AL - 5 (total 2.206)
  • AM - 7 (total 4.433)
  • AP - 1 (total 741)
  • BA - 21 (total 7.453)
  • CE - 3 (total 9.248)
  • DF - 10 (total 3.623)
  • ES - 7 (total 3.780)
  • GO - 4 (total 5.567)
  • MA - 9 (total 3.987)
  • MG - 46 (total 8.732)
  • MS - 10 (total 1.548)
  • MT - 9 (total 3.782)
  • PA - 5 (total 6.722)
  • PB - 9 (total 3.047)
  • PE - 11 (total 8.542)
  • PI - 7 (total 2.347)
  • PR - 8 (total 5.043)
  • RJ - 56 (total 20.171)
  • RN - 4 (total 2.562)
  • RO - 3 (total 1.434)
  • RR - 0 (total 691)
  • RS - 27 (total 5.581)
  • SC - 9 (total 3.024)
  • SE - 5 (total 2.168)
  • SP - 118 (total 38.726)
  • TO - 4 (total 1.082)

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