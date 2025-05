Aos 19 anos

Morre tiktoker americana que compartilhava batalha contra câncer cerebral

A jovem Anna Grace Phelan viralizou ao relatar tratamento no TikTok; família confirmou sua morte neste fim de semana

A informação foi confirmada pela sua mãe, Nadine Phelan. "É com grande tristeza que anunciamos que nossa linda filha, Anna Grace Phelan, foi para casa com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo", escreveu Nadine. "Muitos de vocês acompanharam sua jornada durante uma batalha difícil contra o câncer e testemunharam sua poderosa fé. Obrigada pelas milhares de orações por cura e paz. Que todos possamos nos alegrar com a certeza de que ela está no Céu agora, e que foi curada", publicou em um post nas redes sociais.>

Com quase 150 mil seguidores no TikTok, Anna ficou conhecida por sua coragem ao relatar os desafios do tratamento. Diagnosticada com câncer no cérebro em 2023, ela usou a plataforma para inspirar outras pessoas, especialmente jovens, a enfrentarem situações difíceis com fé e perseverança.>