Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Morre esposa de pecuarista vítima de queda de avião em Rondônia
Tragédia

Morre esposa de pecuarista vítima de queda de avião em Rondônia

Ana Paula Pridonik, de 27 anos, foi encontrada com um ferimento por arma de fogo e levada ao hospital, mas não resistiu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2023 às 09:24

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 09:24

Morre esposa de piloto que foi vítima de queda de avião em Rondônia
Ana Paula Pridonik, 27, foi encontrada com um ferimento por arma de fogo e levada ao hospital, mas não resistiu e morreu. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Morreu na tarde desta terça-feira (1º) a companheira do pecuarista e piloto Garon Maia e madrasta do filho dele, vítimas de um acidente com avião bimotor no sábado (29).
A polícia foi acionada pela família de Ana Paula Pridonik, 27. Ela foi encontrada com um ferimento por arma de fogo e levada ao hospital, mas não resistiu e morreu.
A mulher foi socorrida pelos bombeiros para a Santa Casa de Campo Grande por volta das 14h. Segundo a polícia, a jovem teria utilizado uma arma que estava registrada em nome do marido e disparou na cabeça.

Acidente de avião

O avião bimotor no qual estavam Garon e o filho caiu em uma área de mata fechada na divisa entre Rondônia e Mato Grosso. Os destroços foram encontrados na manhã de domingo (30).
A aeronave saiu de uma fazenda em Nova Conquista, na região de Vilhena (RO), e parou no Aeroporto de Vilhena para abastecer.
Ao decolar do aeroporto no sábado, desapareceu do radar minutos depois. Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião é um Beechcraft Baron G58, fabricado em 2011. As causas do acidente serão investigadas.
Os corpos de pai e filho foram sepultados também nesta terça, em Campo Grande. O enterro aconteceu no Cemitério Parque das Primaveras e reuniu uma multidão, com homenagens de amigos e familiares aos dois.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.
O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente.
São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados