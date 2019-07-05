Home
Morre Chico Lobo, braço direito de João de Deus em Abadiânia

Administrador da Casa Dom Inácio, em Abadiânia, estava internado há um mês com pneumonia

Publicado em 5 de julho de 2019 às 12:14

 - Atualizado há 6 anos

O administrador da Casa Dom Inácio de Loyola e ex-vice-prefeito de Abadiânia, Chico Lobo Crédito: Reprodução/Facebook Câmara Municipal de Abadiânia

O administrador da Casa Dom Inácio de Loyola, Chico Lobo, morreu nesta quinta-feira (4), em Anápolis, cidade de Goiás. Ele era considerado braço direito do médium João de Deus, que está preso desde dezembro de 2018 após acusações de abusos sexuais

Segundo informações do colunista Amaury Jr, Chico era responsável pelos cuidados com o centro onde aconteciam os atendimentos espirituais e onde mulheres dizem ter sido abusadas sexualmente pelo espírita. 

> Oito mulheres no ES já denunciaram o médium João de Deus

O velório do administrador, que também era ex-vice-prefeito de Abadiânia, aconteceu na manhã desta quinta-feira (4) na Câmara de Vereadores de Abadiânia. Em nota publicada na web, a Câmara disse que Chico era um "homem íntegro, prestativo, generoso e que no decorrer de sua vida pública trabalhou pelo desenvolvimento da cidade". 

