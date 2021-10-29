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  • Morre aos 73 anos Geraldo Brindeiro, ex-procurador-geral da República
Vítima da Covid

Morre aos 73 anos Geraldo Brindeiro, ex-procurador-geral da República

Brindeiro foi PGR no governo Fernando Henrique Cardoso durante oito anos. De acordo com a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), ele morreu por Covid-19

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 16:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 out 2021 às 16:13
09/06/2003 - Geraldo Brindeiro foi procurador geral da República no governo FHC
Geraldo Brindeiro foi procurador geral da República no governo FHC Crédito: BETO BARATA/AGÊNCIA ESTADO
O ex-procurador-geral da República Geraldo Brindeiro morreu nesta sexta-feira (29), em Brasília, por complicações decorrentes da Covid-19. Ele exerceu o cargo entre 1995 e 2003, por indicação do então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).
A informação divulgada pela ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República). Brindeiro exercia o cargo de subprocurador-geral da República, para o qual foi promovido em 1989.
A associação destaca que ele foi responsável pela concretização do Ministério Público Federal durante o período em que esteve a frente da instituição.
"Geraldo Brindeiro foi, dentre outras coisas, responsável pela construção da sede atual da Procuradoria-Geral da República, além de ter promovido diversos concursos de ingresso na carreira, ampliando em muito a atuação do MP. Sempre soube respeitar o pensamento diverso, com abertura ao diálogo", diz o presidente da ANPR, Ubiratan Cazetta.
Natural de Recife (PE), ele se formou em direito em 1970. Depois, fez mestrado e doutorado pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Assumiu o cargo de procurador da República em 1975, período da ditadura militar.
Brindeiro também foi professor de direito civil e direito constitucional na Universidade do Distrito Federal e na Faculdade de Direito da UnB (Universidade de Brasília).

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