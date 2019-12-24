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Reconhecimento

Moro é eleito uma das 50 personalidades da década pelo 'Financial Times'

O ministro da Justiça e Segurança Pública foi o único brasileiro escolhido pelo jornal. A premiação é decorrente da liderança da Operação Lava Jato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 13:26

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 13:26

Sergio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública Crédito: Marcelo Camargo /Agência Brasil
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi escolhido pelo Financial Times como uma das 50 personalidades que marcaram a década. A lista, composta a partir do crivo de repórteres do jornal britânico, destacou "indivíduos que se mostraram capazes de arrancar o poder consolidado de instituições". Ele foi o único brasileiro escolhido.
"Sérgio Moro liderou uma investigação anticorrupção que abalou as estruturas políticas da América Latina", diz o jornal.
A publicação diz que as investigações sobre os pagamentos de propina envolvendo a construtora Odebrecht levaram à prisão o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. O jornal ainda cita o envolvimento em escândalos de corrupção de quatro ex-presidentes peruanos.
O jornal lembra, ainda, a indicação política para ser ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro. "Um movimento rumo à política que atraiu dúvidas sobre a sua independência enquanto juiz, mas que pode colocá-lo no caminho para disputar a presidência."

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