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Determinou investigação

Moraes vê tentativa de tumultuar eleição e nega ação de Bolsonaro sobre rádios

Presidente do TSE diz que afirmação de campanha não tem provas e aciona Ministério Público e corregedor-eleitoral
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2022 às 20:14

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 20:14

Mateus Vargas 

BRASÍLIA - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, decidiu nesta quarta-feira (26) rejeitar a ação apresentada pela campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre suposto boicote de rádios na veiculação da propaganda eleitoral.
Moraes disse que a ação de Bolsonaro não tem provas e se baseia em levantamento de empresa "não especializada em auditoria".
Alexandre de Moraes, presidente do TSE
Alexandre de Moraes Crédito: LR Moreira / TSE
O ministro apontou possível "cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito em sua última semana" e mandou o caso para ser avaliado dentro do inquérito das fake news, que é relatado por ele mesmo no STF (Supremo Tribunal Federal).
Moraes também encaminhou a decisão à Procuradoria-Geral Eleitoral e ao corregedor-geral do TSE. "Para instauração de procedimento administrativo e apuração de responsabilidade, em eventual desvio de finalidade na utilização de recursos do fundo partidário dos autores."
Como mostrou a Folha, o levantamento feito pela coligação de Bolsonaro não comprova a alegação de que rádios do Norte e Nordeste deixaram de veicular propagandas eleitorais do chefe do Executivo.

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As emissoras citadas na auditoria já começaram a contestar os dados da auditoria. Uma das rádios afirma que o PL deixou de entregar as inserções durante um período, e por isso elas não foram veiculadas.
Bolsonaro pedia ao TSE para suspender toda a propaganda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no rádio até as emissoras equilibrarem a veiculação de inserções entre candidatos.
"Assim, o que se tem é uma petição inicial manifestamente inepta, pois nem sequer identifica dias, horários e canais de rádio em que se teria descumprindo a norma eleitoral - com a não veiculação da publicidade eleitoral", afirmou Moraes.

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