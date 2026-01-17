Home
>
Brasil
>
Moraes se declara impedido e Gilmar vai julgar habeas corpus de Bolsonaro

Moraes se declara impedido e Gilmar vai julgar habeas corpus de Bolsonaro

O habeas corpus foi pedido pelo advogado Paulo Souza Barros de Carvalhosa. Ele não faz parte da defesa do ex-presidente

Redação

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 09:38

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), durante evento em São Paulo
Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), durante evento em São Paulo Crédito: Reprodução de vídeo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), repassou ao ministro Gilmar Mendes, nesta sexta-feira, 16, os autos de um habeas corpus apresentado em favor da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na decisão, Moraes se declara impedido de apreciar pedido devido a uma questão regimental. As informações são do portal Metrópoles.

Recomendado para você

O habeas corpus foi pedido pelo advogado Paulo Souza Barros de Carvalhosa. Ele não faz parte da defesa do ex-presidente

Moraes se declara impedido e Gilmar vai julgar habeas corpus de Bolsonaro

Presidente afirma que muitos influenciadores que falam "bobagem" conseguem "milhões de seguidores"

Lula diz que oposição espalha fake news 'todo santo dia', após vídeo de Nikolas

Layla Lima Ayub, presa em operação do MP, é advogada especialista em Direito Penal e Processo Penal e tomou posse como delegada há menos de um mês, em cerimônia com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Como ex-PM do ES e delegada foi aprovada em concurso da PCSP se é suspeita de elo com o PCC?

"Uma vez que a autoridade apontada como coatora no presente habeas corpus é o próprio ministro responsável pela análise das urgências no período, inviável a apreciação dos pedidos formulados por esta vice-presidência", escreveu o ministro na decisão.

Moraes exerce interinamente a presidência da Corte durante o recesso do Judiciário, iniciado nessa segunda, 12, e que se estende até o dia 31 deste mês, período em que responde pelas questões urgentes, por isso não pode julgar a urgência de um caso em que está envolvido.

O habeas corpus foi pedido pelo advogado Paulo Souza Barros de Carvalhosa. Ele não faz parte da defesa de Bolsonaro.

O ex-presidente foi preso em 22 de novembro do ano passado, por decisão de Moraes. Bolsonaro ficou detido na superintendência da Polícia Federal em Brasília, até quinta-feira, 15, quando foi transferido para a Papudinha, também na capital federal.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais