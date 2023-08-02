Moraes multa Monark em R$ 300 mil e manda investigar desobediência

Monark fez defesa de um partido nazista no Brasil reconhecido em lei Crédito: Reprodução

Para Moraes, Monark violou decisões da Corte ao criar novos perfis após suas contas nas redes sociais serem bloqueadas. "A criação de novos perfis se revela como um artifício ilícito utilizado para produzir (e reproduzir) conteúdo que já foi objeto de bloqueio nestes autos, veiculando novos ataques, violando decisão judicial, o que pode caracterizar, inclusive, o crime de desobediência", afirmou Moraes na decisão publicada nesta quarta-feira (2).

O ministro também destacou que o influenciador "estaria burlando (mais uma vez) as regras de moderação da plataforma de distribuição de conteúdo Spotify, para não somente divulgar seu podcast, mas também auferir lucros com o conteúdo, através da monetização".