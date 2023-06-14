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Combate a fake news

Moraes ordena novo bloqueio das contas de Monark nas redes sociais

Podcaster criou novas contas após ter sido bloqueado; ministro do STF vê divulgação de notícias fraudulentas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jun 2023 às 20:03

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 20:03

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o bloqueio de canais e perfis do podcaster Bruno Monteiro Aiub, o Monark, sob o argumento de que ele vem divulgando informações fraudulentas.
Moraes já havia bloqueado contas de Monark após os ataques golpistas de 8 de janeiro, mas o podcaster criou novas contas.
Monark fez defesa de um partido nazista no Brasil reconhecido em lei
Monark já havia tido contas bloqueadas após os ataques golpistas de 8 de janeiro Crédito: Reprodução
Em decisão assinada na terça-feira (13), o ministro determinou o bloqueio de páginas no Discord, na Meta (Instagram e Facebook), no Rumble, no Telegram e no Twitter.
"Se torna necessária, adequada e urgente a interrupção de eventual propagação dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática mediante bloqueio de contas em redes sociais, com objetivo de interromper a lesão ou ameaça a direito", disse Moraes.
Ele menciona uma transmissão no Rumble na qual diz que o Supremo "está disposto a garantir uma não transparência nas eleições".
"A gente vê o TSE [Tribunal Superior Eleitoral] censurando gente, a gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas, você vê um monte de coisa acontecendo e, ao mesmo tempo, eles impedindo a transparência das urnas? Você fica desconfiado, que maracutaia está acontecendo nas urnas ali?", disse Monark na ocasião.
"Por quê? Por que o nosso sistema político não quer deixar o povo brasileiro ter mais segurança? Qual é o interesse? Manipular as urnas? Manipular as eleições?", indagou o podcaster.
Na decisão de bloqueio, Moraes também determinou que Monark se abstenha de publicar ou promover o "compartilhamento das notícias fraudulentas (fake news) objeto da presente decisão", sob pena de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

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