Moraes ordena novo bloqueio das contas de Monark nas redes sociais

Moraes já havia bloqueado contas de Monark após os ataques golpistas de 8 de janeiro , mas o podcaster criou novas contas.

Monark já havia tido contas bloqueadas após os ataques golpistas de 8 de janeiro Crédito: Reprodução

Em decisão assinada na terça-feira (13), o ministro determinou o bloqueio de páginas no Discord, na Meta (Instagram e Facebook), no Rumble, no Telegram e no Twitter.

"Se torna necessária, adequada e urgente a interrupção de eventual propagação dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática mediante bloqueio de contas em redes sociais, com objetivo de interromper a lesão ou ameaça a direito", disse Moraes.

Ele menciona uma transmissão no Rumble na qual diz que o Supremo "está disposto a garantir uma não transparência nas eleições".

"A gente vê o TSE [Tribunal Superior Eleitoral] censurando gente, a gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas, você vê um monte de coisa acontecendo e, ao mesmo tempo, eles impedindo a transparência das urnas? Você fica desconfiado, que maracutaia está acontecendo nas urnas ali?", disse Monark na ocasião.

"Por quê? Por que o nosso sistema político não quer deixar o povo brasileiro ter mais segurança? Qual é o interesse? Manipular as urnas? Manipular as eleições?", indagou o podcaster.