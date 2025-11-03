Home
>
Brasil
>
Moraes e Castro se encontram no RJ em audiência sobre megaoperação

Moraes e Castro se encontram no RJ em audiência sobre megaoperação

Encontro entre governador e ministro do STF durou pouco mais de duas horas; magistrado já havia determinado preservação de provas e pedido detalhes sobre ação nos complexos da Penha e do Alemão

YURI EIRAS

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 20:06

RIO DE JANEIRO - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), se reuniram na manhã desta segunda-feira (3) em audiência sobre a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, na terça-feira (28), que deixou 121 mortos, quatro deles policiais.

Recomendado para você

Encontro entre governador e ministro do STF durou pouco mais de duas horas; magistrado já havia determinado preservação de provas e pedido detalhes sobre ação nos complexos da Penha e do Alemão

Moraes e Castro se encontram no RJ em audiência sobre megaoperação

Veja como colocar em prática todo o conhecimento adquirido ao longo do ano e alcançar um excelente resultado

5 dicas para manter o equilíbrio na reta final do Enem

A Prefeitura de Assis decretou estado de calamidade pública; segundo a Defesa Civil, os prédios escolares passam por vistorias para levantamento detalhado dos danos provocados pelo temporal

Temporal provoca danos em ao menos 20 escolas de cidade no interior de SP

Moraes e Castro chegaram de helicóptero ao CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), região central da cidade, onde ocorreu o encontro. A reunião começou às 11h30 e durou duas horas e meia.

O objetivo de Moraes é entender se há indícios de descumprimento das diretrizes estabelecidas pela ADPF 635, a ADPF das Favelas, na ação policial.

Alexandre de Moraes, Cláudio Castro e coronel Marcelo Menezes durante visita ao Centro Integrado de Comando e Controle Secretaria de Estado de Polícia Militar
Alexandre de Moraes e Cláudio Castro durante visita ao Centro Integrado de Comando e Controle Crédito: Philippe Lima/Governo do RJ

Na audiência o governo estadual mostrou a Moraes o planejamento da operação e entregou ao ministro um relatório com dados sobre a ação. Segundo pessoas presentes ao encontro, não houve exibição de vídeos da megaoperação – Castro tinha o desejo de mostrar a Moraes imagens gravadas pela visão dos policiais.

Membros do governo levaram o ministro a uma visita técnica na sala de inteligência e controle do prédio, onde funciona o sistema de câmeras portáteis da Polícia Militar.

"Conversamos sobre o projeto de retomada que está em fase de organização pelo CNMP [Conselho Nacional do Ministério Público] e demos ao ministro total possibilidade de tirar todas as dúvidas sobre a política de segurança do Rio de Janeiro e os desafios do combate ao crime", afirmou Cláudio Castro, em nota via assessoria de imprensa.

Na quinta (30), em visita ao Rio, deputados federais da Comissão de Segurança Pública assistiram a um vídeo.

No sábado (1°), o ministro do STF requisitou a Castro detalhes da operação, a fim de analisar se houve eventual desrespeito aos protocolos decididos na ADPF.

Também participaram da audiência o secretário estadual de Segurança Pública, Victor dos Santos, o secretário da Polícia Civil, Felipe Curi, o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, além do procurador-geral Renan Miguel Saad, da PGE (Procuradoria-Geral do Estado).

Representantes de setores da Polícia Civil, como delegados da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) não puderam entrar na audiência e ficaram nos corredores.

Segundo o STF, participaram da reunião apenas os nomes incluídos no despacho da convocação, o que inclui a cúpula da Segurança Pública do estado.

Castro, Moraes e representantes das polícias do Rio não falaram com a imprensa.

A agenda de Moraes no Rio ainda tem previsão de reunião com representantes do Tribunal de Justiça, da Promotoria e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, além de encontro com o prefeito Eduardo Paes (PSD) no fim da tarde.

No domingo (2), Moraes determinou a preservação dos vestígios de crime e da produção de provas periciais, como laudo de local de crime e exames de necropsia. O pedido foi apresentado pela DPU (Defensoria Pública da União).

"Os órgãos de polícia técnico-científica do Estado do Rio de Janeiro devem documentar, por meio de fotografias, as provas periciais produzidas em investigações de crimes contra a vida, notadamente o laudo de local de crime e exame de necropsia, com o objetivo de assegurar a possibilidade de revisão independente", escreveu o ministro na decisão.

A Polícia Civil afirmou já ter feito necropsia e liberados os corpos das 117 pessoas consideradas suspeitas que foram mortas na operação, e 115 tiveram os nomes divulgados. Dois não foram identificados.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

tráfico de drogas

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais