Moraes autoriza que Bolsonaro seja submetido a procedimento médico domingo (14)

Ex-presidente está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto

CÉZAR FEITOZA, ANA POMPEU E JOSÉ MARQUES

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15:27

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja submetido a procedimentos médicos no domingo (14), em Brasília.

O pedido foi feito pela defesa de Bolsonaro para a retirada de lesões na pele. Não há necessidade de internação. O objetivo é investigar um possível câncer de pele.

