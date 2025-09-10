Moraes autoriza que Bolsonaro seja submetido a procedimento médico domingo (14)

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15:27
BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja submetido a procedimentos médicos no domingo (14), em Brasília.
O pedido foi feito pela defesa de Bolsonaro para a retirada de lesões na pele. Não há necessidade de internação. O objetivo é investigar um possível câncer de pele.
