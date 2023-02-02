Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Moraes autoriza e PF vai tomar depoimento de Do Val nesta quinta
Trama golpista

Moraes autoriza e PF vai tomar depoimento de Do Val nesta quinta

Senador revelou suposta tentativa de golpe articulada por Bolsonaro e Daniel Silveira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 fev 2023 às 12:42

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 12:42

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Polícia Federal (PF) a tomar o depoimento do senador Marcos do Val (Podemos-ES) na investigação sobre os atos golpistas que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro e determinou que isso seja feito em até cinco dias. O depoimento será nesta quinta-feira (2), às 17h.
Ao pedir autorização para marcar o interrogatório, o delegado Raphael Soares Astini disse que o senador "recentemente divulgou em suas redes sociais possuir informações relevantes" para a investigação. Marcos do Val acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de tentar articular um golpe de Estado.
Senador Marcos do Val (Podemos-ES) Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
Em despacho nesta quinta-feira (2), Moraes disse que a "circunstância que deve ser esclarecida". O ministro também sinalizou que a "intenção golpista" pode ser enquadrada como crime de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
O senador anunciou que renunciaria ao mandato e disse que Bolsonaro tentou coagi-lo para que se aliasse a uma tentativa de golpe de Estado.

Arquivos & Anexos

Veja despacho de Alexandre de Moraes

Ministro aceitou pedido feito pela Polícia Federal
Tamanho do arquivo: 139kb
Baixar
O pedido para ouvir o senador foi feito no inquérito que se debruça sobre o papel de autoridades nos protestos extremistas na Praça dos Três Poderes. O rol de investigados inclui o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e o ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Anderson Torres, que está preso preventivamente.
A PF tem outras três linhas de investigação, divididas por núcleos por causa do volume de investigados. As frentes de apuração miram em instigadores e autores intelectuais, executores e financiadores dos atos golpistas. Bolsonaro também está sendo investigado, sob suspeita de incitar os radicais. O ex-presidente está nos Estados Unidos desde o final do ano passado.

LEIA MAIS 

Daniel Silveira foi preso antes de ser nomeado no gabinete de Magno Malta

Quem é Marcos do Val, senador do ES que acusa Bolsonaro de pressão por golpe

Janaina Paschoal diz que Marcos do Val não vai deixar o mandato

Daniel Silveira é preso em Petrópolis; PF acha 'muito dinheiro' em imóvel

Marcos do Val diz que vai se afastar do Senado e sair definitivamente da política

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Marcos do val STF Golpe Daniel Silveira Alexandre de Moraes Atos Antidemocráticos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens
Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados