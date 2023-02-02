Moraes autoriza e PF vai tomar depoimento de Do Val nesta quinta

Senador Marcos do Val (Podemos-ES) Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

Em despacho nesta quinta-feira (2), Moraes disse que a "circunstância que deve ser esclarecida". O ministro também sinalizou que a "intenção golpista" pode ser enquadrada como crime de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

O senador anunciou que renunciaria ao mandato e disse que Bolsonaro tentou coagi-lo para que se aliasse a uma tentativa de golpe de Estado.

Arquivos & Anexos Veja despacho de Alexandre de Moraes Ministro aceitou pedido feito pela Polícia Federal Tamanho do arquivo: 139kb Baixar

O pedido para ouvir o senador foi feito no inquérito que se debruça sobre o papel de autoridades nos protestos extremistas na Praça dos Três Poderes. O rol de investigados inclui o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e o ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Anderson Torres, que está preso preventivamente.