Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Moradores evacuam prédio no litoral de São Paulo por conta de 'colapso estrutural'
Praia Grande

Moradores evacuam prédio no litoral de São Paulo por conta de 'colapso estrutural'

Edifício em Praia Grande passa por vistoria da prefeitura, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 06:02

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 fev 2024 às 06:02
Um prédio residencial de 19 andares foi evacuado na tarde desta terça-feira, 13, na Praia Grande, no litoral de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, colunas do edifício estavam danificadas e não há vítimas. O imóvel de 19 andares fica na Avenida Jorge Hagge, no bairro Aviação.
A Defesa Civil de Praia Grande foi acionada e informou que o imóvel estava com "colapso estrutural" em cinco colunas instaladas no subsolo da edificação.
Prédio no bairro Aviação, em Praia Grande, que foi evacuado após colunas sofrerem colapso na tarde desta terça (13)
Prédio no bairro Aviação, em Praia Grande, que foi evacuado após colunas sofrerem colapso na tarde desta terça (13) Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Praia Grande
O imóvel fica localizado em uma avenida perpendicular à avenida Presidente Castelo Branco, que dá acesso à beira mar na cidade da Baixada Santista. O Corpo de Bombeiros informou que uma caixa d'água de 30 mil litros foi esvaziada para reduzir a pressão na estrutura da edificação.
"O Corpo de Bombeiros foi acionado para verificar um rompimento de pilar. Inicialmente nós evacuamos o prédio e fizemos a vistoria com o corpo técnico da prefeitura e da Defesa Civil, onde constataram três rompimentos de colunas, e algumas rachaduras de paredes não estruturais, que ficam próximas às janelas", afirmou o capitão da corporação responsável pela operação em Praia Grande, Thiago Duarte, em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band.
Ainda segundo o oficial, após evacuar os moradores, foi feito o trabalho de escoramento da área danificada para evitar possíveis desabamentos. "Os bombeiros fizeram a evacuação do local. O alívio do peso da caixa d'água foi uma decisão em conjunto com o corpo técnico da Prefeitura." Será liberada somente a entrada gradual de moradores para retirada de pertences pessoais e animais domésticos.
Colunas de prédio estavam realizando mais esforços do que de fato aguentam
Colunas de prédio estavam realizando mais esforços do que de fato aguentam Crédito: Divulgação/Defesa Civil
Ao ser questionado sobre a chance de desabamento do imóvel, o capitão do Corpo de Bombeiros não descartou essa possibilidade "O risco existe", afirmou o oficial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados