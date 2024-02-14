Moradores evacuam prédio no litoral de São Paulo por conta de 'colapso estrutural'

Um prédio residencial de 19 andares foi evacuado na tarde desta terça-feira, 13, na Praia Grande, no litoral de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, colunas do edifício estavam danificadas e não há vítimas. O imóvel de 19 andares fica na Avenida Jorge Hagge, no bairro Aviação.

A Defesa Civil de Praia Grande foi acionada e informou que o imóvel estava com "colapso estrutural" em cinco colunas instaladas no subsolo da edificação.

Prédio no bairro Aviação, em Praia Grande, que foi evacuado após colunas sofrerem colapso na tarde desta terça (13) Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Praia Grande

O imóvel fica localizado em uma avenida perpendicular à avenida Presidente Castelo Branco, que dá acesso à beira mar na cidade da Baixada Santista. O Corpo de Bombeiros informou que uma caixa d'água de 30 mil litros foi esvaziada para reduzir a pressão na estrutura da edificação.

"O Corpo de Bombeiros foi acionado para verificar um rompimento de pilar. Inicialmente nós evacuamos o prédio e fizemos a vistoria com o corpo técnico da prefeitura e da Defesa Civil, onde constataram três rompimentos de colunas, e algumas rachaduras de paredes não estruturais, que ficam próximas às janelas", afirmou o capitão da corporação responsável pela operação em Praia Grande, Thiago Duarte, em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band.

Ainda segundo o oficial, após evacuar os moradores, foi feito o trabalho de escoramento da área danificada para evitar possíveis desabamentos. "Os bombeiros fizeram a evacuação do local. O alívio do peso da caixa d'água foi uma decisão em conjunto com o corpo técnico da Prefeitura." Será liberada somente a entrada gradual de moradores para retirada de pertences pessoais e animais domésticos.

Colunas de prédio estavam realizando mais esforços do que de fato aguentam Crédito: Divulgação/Defesa Civil