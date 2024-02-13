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Escolas de samba

Mocidade Alegre é campeã do carnaval 2024 de São Paulo

Em segundo lugar, ficou a Dragões da Real com os mesmos 270 pontos da Mocidade, mas perdendo nos critérios de desempate. Isso mostra como a disputa foi acirrada desde o início da apuração

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 19:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 fev 2024 às 19:30
A escola de samba Mocidade Alegre é a campeã do Carnaval 2024. A agremiação do bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, comemora o bicampeonato e o 12º título da sua história.
Em segundo lugar, ficou a Dragões da Real com os mesmos 270 pontos da Mocidade, mas perdendo nos critérios de desempate. Isso mostra como a disputa foi acirrada desde o início da apuração. Em terceiro ficou a Acadêmicos do Tatuapé, com 269,8 pontos.
As escolas Independente Tricolor e Tom Maior ficaram em penúltimo e último lugares, ambas com 268,7 pontos, e vão para o Grupo de Acesso no próximo ano.
Mocidade Alegre durante desfile das escolas de samba de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi
Mocidade Alegre durante desfile das escolas de samba de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi Crédito: Karime Xavier / Folhapress
A vitória coloca a Morada do Samba, como é conhecida a Mocidade Alegre, como a segunda maior campeã de São Paulo. Vai-Vai, com 15, é a líder.
A escola foi a décima escola a desfilar no Sambódromo do Anhembi, na madrugada de sábado (10), com samba-enredo que homenageou o escritor Mário de Andrade. O escritor foi interpretado pelo ator Pascoal da Conceição na comissão de frente, que saiu de um trem para sambar na avenida. O enredo mostrou as viagens do modernista pelo interior o país.

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O abre-alas trouxe uma réplica do viaduto do Chá, no centro de São Paulo, além de engrenagens para mostrar que a cidade berço do modernismo não para.
Já a ala das baianas da Morada do Samba impressionou com fantasias que simulavam pedra-sabão, homenageando as obras de Aleijadinho.
A bateria do mestre Sombra, chamada de Ritmo Puro, veio com pitadas de frevo e maracatu e foi impecável ao sair do recuo puxados pela rainha Aline Oliveira.

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