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Senado Federal

Ministros de Bolsonaro veem como imprevisível placar de indicação de Mendonça

Alcolumbre segue dizendo a amigos que não deve colocar o tema em pauta e que o ex-ministro da Justiça seria derrotado; já Pacheco tem dito a ver o Senado dividido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 out 2021 às 14:32

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 14:32

André Mendonça no dia em que reassumiu o cargo de advogado-geral da União no governo Bolsonaro
André Mendonça no dia em que reassumiu o cargo de advogado-geral da União no governo Bolsonaro Crédito: Marcos Correa/PR
Ministros de Jair Bolsonaro afirmam não saber qual seria o placar se a votação da indicação de André Mendonça ao STF (Supremo Tribunal Federal) fosse hoje.
Davi Alcolumbre (DEM-AP) segue dizendo a amigos que não deve colocar o tema em pauta e que o ex-ministro da Justiça seria derrotado. Rodrigo Pacheco (DEM-MG) tem dito aos pares ver o Senado dividido ao meio sobre a votação.
Nem mesmo aliados de Alcolumbre conseguem dizer se presidente da CCJ vai ou não colocar o tema em votação devido à dúvida a respeito do placar.

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