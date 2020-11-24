Ministro Pontes diz que ciência é 'única arma para vencer vírus'

O ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes Crédito: Futura Press/Folhapress

O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse nesta terça-feira, 24, que a pandemia de Covid-19 ressaltou a importância da ciência "como única arma para vencer o vírus". "Precisamos melhorar o financiamento da ciência e tecnologia e de inovações", disse o ministro, que elencou projetos do ministério nesse sentido. Pontes participa da inauguração virtual do novo centro de inovação da Natura, localizado em Cajamar (SP).

O ministro falou após um dos fundadores da empresa, Pedro Passos, que pontuou em sua fala a importância de manter investimentos em ciência. "Dentre as políticas públicas que devemos manter, estão as de investimentos em tecnologia e inovação. Temos esperança de manter o orçamento público nesse setor", disse o fundador.