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  • Ministro Pontes diz que ciência é 'única arma para vencer vírus'
Durante inauguração

Ministro Pontes diz que ciência é 'única arma para vencer vírus'

'Precisamos melhorar o financiamento da ciência e tecnologia e de inovações', disse o ministro de Ciência e Tecnologia, que elencou projetos da pasta nesse sentido

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 18:28
O ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes informou que testou positivo para a Covid-19
O ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes Crédito: Futura Press/Folhapress
O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse nesta terça-feira, 24, que a pandemia de Covid-19 ressaltou a importância da ciência "como única arma para vencer o vírus". "Precisamos melhorar o financiamento da ciência e tecnologia e de inovações", disse o ministro, que elencou projetos do ministério nesse sentido. Pontes participa da inauguração virtual do novo centro de inovação da Natura, localizado em Cajamar (SP).
O ministro falou após um dos fundadores da empresa, Pedro Passos, que pontuou em sua fala a importância de manter investimentos em ciência. "Dentre as políticas públicas que devemos manter, estão as de investimentos em tecnologia e inovação. Temos esperança de manter o orçamento público nesse setor", disse o fundador.
O governador João Doria, que também participa do evento, respondeu o executivo em sua fala. "Recursos para a Fapesp estão assegurados, conseguimos negociação favorável a todos", disse.

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