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Após atraso

Ministro fala em relação tranquila com China e importação da Índia

Ernesto Araújo negou que divergências políticas com o país causaram o atraso na entrega de insumos para produção de vacinas contra a Covid-19 no Instituto Butantan e na Fiocruz.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jan 2021 às 17:57

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 17:57

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou nesta quarta-feira (20), que divergências políticas com a China causaram o atraso na entrega de insumos para produção de vacinas contra a Covid-19 no Instituto Butantan e na Fiocruz.
"Temos relação madura, construtiva, muito correta, tranquila com a China", disse Araújo. "Não é um assunto político. É assunto de demanda por um produto", completou ele.
O chanceler ainda afirmou que a importação da Índia de 2 milhões de doses prontas da vacina de Oxford está "bem encaminhada".
Ele não apontou, porém, data para concretizar nenhuma das importações. O ministro participa de uma reunião fechada com deputados nesta quarta-feira.

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