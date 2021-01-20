Ministro fala em relação tranquila com China e importação da Índia

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou nesta quarta-feira (20), que divergências políticas com a China causaram o atraso na entrega de insumos para produção de vacinas contra a Covid-19 no Instituto Butantan e na Fiocruz.

"Temos relação madura, construtiva, muito correta, tranquila com a China", disse Araújo. "Não é um assunto político. É assunto de demanda por um produto", completou ele.

O chanceler ainda afirmou que a importação da Índia de 2 milhões de doses prontas da vacina de Oxford está "bem encaminhada".