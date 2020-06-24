Ministro do STF envia inquérito contra Weintraub por racismo à 1ª instância

Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, fez chacota com a China em uma rede social Crédito: Luis Fortes/MEC

Celso de Mello afirmou que, por ter deixado o primeiro escalão do governo federal, Weintraub perdeu o foro privilegiado e, consequentemente, não deve mais ser julgado pelo STF.

"Geopolíticamente, quem podeLá saiL foLtalecido, em teLmos Lelativos, dessa cLise mundial? PodeLia seL o Cebolinha? Quem são os aliados no BLasil do plano infalível do Cebolinha paLa dominaL o mundo? SeLia o Cascão ou há mais amiguinhos?", escreveu o membro do gabinete do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), trocando a letra "r" por "l", assim como na criação de Mauricio de Sousa.

No despacho, o ministro faz questão de destacar que racismo não está restrito à cor da pele e que ofensas a povos de outros países também pode configurar crime.

"Cabe observar, por relevante, a propósito da questão ora em exame, a existência tanto de precedente firmado por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, quanto de recentíssimo julgamento referente à alegada ocorrência de 'discriminação e preconceito contra o povo judeu' proferido pela colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça", diz Celso de Mello.

Abraham Weintraub

INQUÉRITO DAS FAKE NEWS

A saída dele anunciada na quinta (18), mas a demissão só havia sido oficializada no sábado (20), depois que Weintraub viajou a Miami (EUA)

A Secretaria-Geral publicou uma nota nesta terça (23) justificando a retificação da data da exoneração de Weintraub. A pasta diz que o ministro Jorge Oliveira recebeu a carta de demissão no sábado (20) e ordenou sua publicação em edição extra do Diário Oficial.