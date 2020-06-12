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Relação Brasil X China

Weintraub volta a provocar China em aceno a bolsonaristas nas redes sociais

O ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro, é dono de um histórico de ofensas contra chineses por meio de mensagens xenofóbicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 15:52

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 15:52

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, participa do primeiro culto de Santa Ceia de 2020 da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, em fevereiro
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, participa do primeiro culto de Santa Ceia de 2020 da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, em fevereiro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro, Abraham Weintraub, publicou em sua conta no Twitter um trecho de quatro segundos de um vídeo no qual o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anuncia parceria com o laboratório chinês Sinovac para produzir vacinas contra a covid-19. "Sabem com quem o Gov 'Dória' fez mais um acordinho? Bem docinho!", ironizou Weintraub, comentando o vídeo do governador.
A provocação faz eco a discursos dos seguidores do presidente Bolsonaro nas redes sociais, marcados por grande aversão à China, país que há uma década é o maior parceiro comercial do Brasil.
Em resposta ao tuíte de Weintraub, apoiadores do presidente reafirmaram o discurso antiChina.
"Eu que não vou tomar vacina nenhuma da China! Comunistas não são confiáveis! #BolsonaroTemRazão", escreveu uma usuária.
A publicação de Weintraub não foi a primeira do ministro com potencial de ofender os chineses. No começo de abril, o ministro ridicularizou o sotaque chinês ao fazer referência ao personagem Cebolinha, dos quadrinhos da Turma da Mônica.
"Geopolíticamente sic, quem podeLá saiL foLtalecido, em teLmos Lelativos, dessa cLise mundial? PodeLia seL o Cebolinha? Quem são os aliados no BLasil do plano infalível do Cebolinha paLa dominaL o mundo? SeLia o Cascão ou há mais amiguinhos?", escreveu o titular que comanda a pasta da Educação do Brasil.
Na ocasião, a Embaixada da China no Brasil cobrou do governo uma retratação.
O episódio rendeu a Weintraub a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar se o ministro cometeu crime de racismo.

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