Ministro do Meio Ambiente é internado em UTI de hospital em Brasília

O motivo da internação não foi divulgado

Agência Folha Press

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 12:51

 - Atualizado há 6 anos

Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está internado nesta quarta-feira (28) no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. 

A informação foi confirmada à reportagem por assessores do presidente Jair Bolsonaro, segundo os quais ele está em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). 

O motivo da internação, no entanto, ainda não foi divulgado. O ministro participaria pela manhã de uma cerimônia organizada pelas Forças Armadas. Segundo o Ministério da Defesa, ela foi adiada.

Bolsonaro disse que não sabia da internação e foi informado pelos veículos de imprensa durante encontro com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, nesta quarta.

"Ele está bastante jovem, né!? Mas ele não está nessa pilha de nervos. Nós estamos muito bem, estamos conversando e é uma pessoa excepcional", disse.

