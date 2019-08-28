Saúde

Ministro do Meio Ambiente é internado em UTI de hospital em Brasília

O motivo da internação não foi divulgado

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 12:51 - Atualizado há 6 anos

Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está internado nesta quarta-feira (28) no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

A informação foi confirmada à reportagem por assessores do presidente Jair Bolsonaro, segundo os quais ele está em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O motivo da internação, no entanto, ainda não foi divulgado. O ministro participaria pela manhã de uma cerimônia organizada pelas Forças Armadas. Segundo o Ministério da Defesa, ela foi adiada.

Bolsonaro disse que não sabia da internação e foi informado pelos veículos de imprensa durante encontro com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, nesta quarta.

"Ele está bastante jovem, né!? Mas ele não está nessa pilha de nervos. Nós estamos muito bem, estamos conversando e é uma pessoa excepcional", disse.

