Ministro do GSI falta a sessão na Câmara após imagens em ato golpista

Em resposta, parlamentares devem aprovar um requerimento para convocar o ministro a prestar esclarecimentos sobre a ação do GSI durante a invasão às sedes dos Poderes, em 8 de janeiro

Gonçalves Dias deve ser convocado para prestar esclarecimentos sobre conduta do GSI no 8 de janeiro Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O atestado foi enviado por um assessor do ministro ao secretário da comissão parlamentar. O documento é assinado pelo médico João Luiz Henrique da Silveira.

"Atesto para fins de apresentação junto à Câmara dos Deputados que o Sr. Ministro Marco Edson Gonçalves Dias foi atendido pelo Serviço Médico da Coordenação de Saúde às 13 horas do dia 19/04/2023, com quadro clínico agudo e com necessidade de medicação e observação, devendo ter ausência em compromissos justificadas por motivo de saúde na presente data", diz o atestado.

A Folha de S.Paulo apurou que, internamente, Dias tem alegado ter sofrido uma crise hipertensiva. Em nota, o GSI disse que expressa "respeito aos trabalhos da comissão" e que o ministro "se coloca à disposição para agendamentos futuros".

O ministro havia sido convidado para prestar esclarecimentos à Comissão de Segurança Pública da Câmara sobre a conduta do GSI nos atos de vandalismo de 8 de janeiro. O convite foi feito por deputados bolsonaristas, que tentam acusar o governo Lula de, por inação, ter permitido os ataques de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) às sedes dos Poderes.

O documento com o parecer médico foi enviado horas após a CNN Brasil revelar imagens do circuito interno da segurança do Palácio do Planalto durante os ataques de 8 de janeiro. Os vídeos mostram a atuação de militares do GSI durante a invasão à sede do Executivo.