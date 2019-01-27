Home
>
Brasil
>
Ministro da AGU diz que Vale é responsável por desastre em Brumadinho

Ministro da AGU diz que Vale é responsável por desastre em Brumadinho

"É uma reincidência. Ainda que haja espaço para alguma negociação, não podem ser adotadas medidas nos mesmos parâmetros que foram adotados anteriormente (em Mariana)."