Ministério da Saúde prevê epidemia de dengue no ES em 2024

De 4.976 municípios no país, 30,2% têm classificação de alerta para infestação do mosquito Aedes aegypti

Outro alerta da pasta vale para a Região Sudeste, sobretudo para os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, onde há potencial epidêmico para a dengue em 2024. No Sul, o Paraná foi classificado como estado com potencial muito alto para casos de dengue e, no Nordeste, os casos devem aumentar, mas abaixo do limiar epidêmico. “Vamos seguir monitorando”, disse a secretária.