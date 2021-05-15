Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ministério da Saúde: Brasil soma 434.715 mortos pela Covid-19
Pandemia

Ministério da Saúde: Brasil soma 434.715 mortos pela Covid-19

Foram registradas nas últimas 24 horas 2.087 novas mortes e 67.009 novas contaminações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 mai 2021 às 20:54

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 20:54

Sars-Cov-2, novo coronavírus, vírus da Covid-19
Sars-Cov-2, vírus causador da Covid-19 Crédito: Pixabay
O Brasil já soma 434.715 mortos pela Covid-19 desde o início da crise sanitária, indicam os dados do Ministério da Saúde, atualizados neste sábado. O número de infectados chega a 15.586.534 pessoas. As ocorrências correspondem ao período de 27 de março do ano passado a 15 de maio deste ano.
De acordo com o ministério, foram registradas nas últimas 24 horas 2.087 novas mortes e 67.009 novas contaminações. Estado mais populoso do País, São Paulo também é o mais atingido pela pandemia, com 103.995 mortes até o momento e 3.085.290 casos de contaminação.

Veja Também

49% dos brasileiros apoiam impeachment de Bolsonaro; 46% são contra

Em encontro com ruralistas, Bolsonaro, sem máscara, volta a causar aglomeração

Pazuello pretende responder todas as perguntas na CPI, diz advogado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
João Fonseca
Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados