Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ministério da Saúde anuncia projeto de saneamento básico voltado para mulheres
Estrutura básica

Ministério da Saúde anuncia projeto de saneamento básico voltado para mulheres

Lançamento ocorre em meio à investida do presidente Jair Bolsonaro junto ao eleitorado feminino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 set 2022 às 15:17

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 15:17

Thaísa Oliveira

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (12) um projeto com foco em mulheres que sofrem com a falta de saneamento básico. A iniciativa foi batizada de "Transformando a vida das Marias".
O lançamento do programa ocorre em meio à investida do presidente Jair Bolsonaro (PL) para tentar reverter sua rejeição junto ao eleitorado feminino, que representa 52% do total. Em desvantagem nas pesquisas, Bolsonaro é visto como o candidato que mais ataca as mulheres, segundo o Datafolha.
Saneamento no Brasil
Saneamento no Brasil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O governo promete fazer uma pesquisa inédita para entender o impacto do problema na vida das mulheres, promover oficinas de conscientização de gênero em áreas rurais e capacitar gestores e lideranças sobre representatividade de gênero.
A iniciativa será feita pela Funasa (Fundação Nacional de Saúde) — vinculada ao Ministério da Saúde — com apoio da Organização dos Estados Ibero-americanos. O anúncio ocorreu na sede do ministério com a participação de diversas autoridades, incluindo a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito.
Durante a cerimônia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, exaltou as mulheres e atacou a corrupção "em um passado recente". "As mulheres exercem um protagonismo imenso, e também nessas áreas de maior vulnerabilidade", afirmou.
"Em pleno século XXI, parece anacrônico nós discutirmos ainda uma situação que é tão óbvia como essa. E por que isso não aconteceu de maneira própria? Uma das justificativas é desvio de recursos públicos. É a pandemia de corrupção que se instalou em um passado recente e o desvio de recursos públicos mata mais que o vírus."

Veja Também

Cesan afirma que cumprirá metas do marco do saneamento antes do prazo

A campanha do presidente Jair Bolsonaro também tem explorado a imagem da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para tentar conquistar o eleitorado feminino e diminuir sua rejeição.
A diretora de Saúde Ambiental da Funasa, Deborah Roberto, exaltou Michelle Bolsonaro no evento desta segunda. "Recentemente, eu vi que a nossa primeira-dama tem os olhos voltados para políticas públicas relacionadas a esse sonho, de todos as mulheres terem acesso à água", disse Deborah Roberto.
Nos eventos de 7 de Setembro, Bolsonaro voltou a fazer declarações de teor machista e entoou gritos de "imbrochável" para uma plateia de apoiadores em Brasília.
Já no debate do dia 28 de agosto, Bolsonaro se exaltou e atacou a jornalista Vera Magalhães após ser questionado sobre vacinação. Disse que ela "era uma vergonha para a sua profissão", insulto que repetiu à adversária Simone Tebet (MDB).

LEIA MAIS 

Projeto terá bolsa de R$ 2 mil para aceleração de projetos liderados por mulheres

Elas sobreviveram e hoje combatem a violência contra a mulher

As dicas da Gkay e outras influencers para mulheres que querem empreender

Inovações no saneamento têm impactos econômicos e sociais

Do 5G ao saneamento, reformas precisam aterrissar em Estados e municípios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde Mulheres Saneamento Saneamento Básico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados