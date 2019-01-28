Home
Minas mapeará produtores rurais afetados por rompimento de barragem

Dados preliminares indicam que, no caso de Brumadinho (MG), cidade onde aconteceu o rompimento, o território atingido pela lama é voltado principalmente para o plantio de hortaliças