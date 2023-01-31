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Eleição no Senado

Michelle vai a ato de apoio a Marinho, e Bolsonaro participa por vídeo

Evento do PL é marcado por demonstrações de apoio a Rogério Marinho, que enfrenta atual presidente, Rodrigo Pacheco, na disputa pelo comando do Senado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jan 2023 às 17:06

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 17:06

BRASÍLIA - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participou do jantar de boas-vindas oferecido pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aos novos parlamentares da sigla nesta segunda-feira (30). O ato foi também um evento de apoio ao senador eleito Rogério Marinho (PL-RN), candidato à presidência do Senado.
Durante o encontro, Michelle fez uma chamada de vídeo com o marido, que está nos Estados Unidos. De acordo com participantes, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou a candidatura de Marinho e quis motivar os deputados e senadores eleitos.
Rogério Marinho, candidato à presidência do Senado
Rogério Marinho disse que tem boa relação com muitos senadores Crédito: José Cruz/Agência Brasil
"[Bolsonaro] falou que realmente o Marinho é um cara excepcional, vai fazer pelo Brasil. [Disse] que a gente tem uma chance agora de reequilibrar os Poderes", contou o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG).
O parlamentar eleito por Minas Gerais emendou críticas ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e disse que não pôde fazer campanha por Marinho como queria. Ferreira teve as redes sociais suspensas por Moraes após incentivar atos antidemocráticos.
Durante a chamada, ainda segundo relatos, Marinho afirmou aguardar Bolsonaro em breve e que o ex-presidente estava presente em espírito. Bolsonaro não respondeu quando retorna ao Brasil.
"[Marinho] falou [a Bolsonaro]: 'Estamos te esperando, presidente'. Ele não respondeu. Ele falou [que] 'agora é apoiar vocês. Vamos ganhar a eleição [para o Senado]'", contou a jornalistas o senador Wellington Fagundes (PL-MT).

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De acordo com pessoas que acompanharam a chamada, o ex-presidente chamou Michelle de "minha paixão" e disse que ela era a pessoa mais importante da reunião. Já a ex-primeira-dama afirmou estar com saudade.
Na chegada ao jantar, realizado em um restaurante da capital federal, Michelle afirmou que o ex-presidente "está descansando". Bolsonaro está na Flórida desde a véspera da posse de seu sucessor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Na saída, a ex-primeira-dama não quis dar detalhes sobre a chamada de vídeo. "Ele falou que me ama", brincou, ao ser questionada sobre a conversa.
Valdemar, segundo relatos, também brincou que a ex-primeira-dama será candidata à Presidência da República nas próximas eleições. Michelle apenas sorriu.
Na chegada ao jantar, Marinho afirmou à imprensa que teria condições de vencer seu principal oponente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se a eleição no Senado fosse na segunda (30). O candidato disse que tem boa relação com muitos senadores com quem conviveu quando foi deputado federal e ministro.
"Temos tido uma vantagem. Eu acredito que mais de 30 senadores foram deputados federais conosco nos últimos 12 anos. E o fato de eu ter sido ministro também me deu uma convivência muito grande dentro do parlamento. Isso tem facilitado a nossa conversa", disse.
Marinho afirmou ainda que ele e o senador Eduardo Girão (Podemos-CE), que também é candidato à presidência do Senado, estarão juntos em um eventual segundo turno. Para vencer a disputa, é preciso obter 41 votos em primeiro ou segundo turno.

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