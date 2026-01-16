Home
>
Brasil
>
Michelle encontrou Moraes horas antes de decisão que levou Bolsonaro à Papudinha

Michelle encontrou Moraes horas antes de decisão que levou Bolsonaro à Papudinha

Decisão de ministro do STF foi vista como redução de danos para ex-presidente, agora preso em cela com mais espaço

AUGUSTO TENÓRIO, LUÍSA MARTINS E THAÍSA OLIVEIRA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16:36

BRASÍLIA - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) conversou com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes horas antes da decisão que levou Jair Bolsonaro (PL) à Papudinha. A transferência foi considerada uma vitória para o grupo próximo ao ex-mandatário, que temia uma deterioração da sua saúde na sede da Polícia Federal, onde estava preso até esta quinta-feira (15).

Recomendado para você

O local é uma casa abandonada e parcialmente coberta por vegetação, que corresponde ao local que o primo das crianças, Anderson Kauã, 8, disse às autoridades que os três haviam se abrigado

Cães farejadores apontam estadia de crianças desaparecidas em casa abandonada no MA

Decisão de ministro do STF foi vista como redução de danos para ex-presidente, agora preso em cela com mais espaço

Michelle encontrou Moraes horas antes de decisão que levou Bolsonaro à Papudinha

Fala do ministro do STF aconteceu em colação de grau de alunos da USP, onde é professor e também foi aluno

'Já fiz o que tinha que fazer', diz Moraes após mandar Bolsonaro para a Papudinha

Quem também procurou ministros do STF nos últimos dias foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para defender a prisão domiciliar para o ex-presidente. Tarcísio conversou com o próprio Moraes, com Gilmar Mendes e outros dois integrantes da corte.

Michelle Bolsonaro leaves the hospital where she had been waiting for her husband, former Brazilian president Jair Bolsonaro
Michelle estaria preocupada com questões de saúde de Bolsonaro Crédito: REUTERS/Diego Herculano

Leia mais

Imagem - 'Já fiz o que tinha que fazer', diz Moraes após mandar Bolsonaro para a Papudinha

'Já fiz o que tinha que fazer', diz Moraes após mandar Bolsonaro para a Papudinha

A conversa de Michelle e Moraes, revelada pelo portal Metrópoles, foi intermediada pelo vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), segundo fontes do partido relataram à reportagem, sob condição de anonimato. O encontro aconteceu no período da manhã. A decisão foi emitida por volta das 17h. Procurados, o ministro e o deputado não confirmaram nem negaram o encontro.

Segundo pessoas a par das conversas, Michelle solicitou a Altineu uma audiência com Moraes no início desta semana. Ela estaria preocupada com questões de saúde de Bolsonaro, que passou por cirurgia nos últimos dias do ano passado e, após a intervenção, sofreu uma queda na cela da PF.

De acordo com interlocutores, o parlamentar esteve com o ministro na quarta-feira (14), quando informou sobre o desejo de Michelle por uma conversa. Moraes informou que estaria aberto a escutar a ex-primeira-dama.

Michelle também esteve com o decano do STF Gilmar Mendes, a quem solicitou ajuda para concessão de prisão domiciliar a Bolsonaro. Em paralelo, ela publicou um vídeo de agradecimento a um grupo de deputados federais que pediram o mesmo ao Supremo. "Sigamos firmes. Sejamos fortes e corajosos! Muito obrigada. Que Deus os abençoe", escreveu.

Num gesto à PF, Michelle agradeceu ainda à corporação pelo apoio durante o período em que o ex-presidente ficou preso na superintendência da instituição em Brasília.

"Continuo confiando e agradecendo a Deus, certa de que tudo acontece no tempo do nosso amado Pai, e não no nosso. Sou grata a todos da PF que, durante o período em que o meu amor esteve lá, cuidaram dele com atenção, auxiliando nas medicações e nas refeições. Que Deus os recompense e os abençoe grandemente", disse a ex-primeira-dama nas redes sociais.

Insistência na domiciliar

A "Papudinha" é o apelido da sede de um batalhão da Polícia Militar de Brasília que fica perto do Complexo Penitenciário da Papuda. Lá, Bolsonaro tem uma cela maior e com mais estrutura, e por isso sua transferência foi considerada uma redução de danos.

Mesmo assim, caciques bolsonaristas reclamam da situação do ex-presidente. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), disse à Folha de S.Paulo que Moraes submete Bolsonaro a risco de morte.

"A transferência para a Papudinha escancara o abuso: traficantes e assassinos recebem tratamento mais humano do Estado do que um homem preso por crime impossível. (...) Por mais que a nova prisão seja mais ampla que a atual, com idade e comorbidades que tem, Bolsonaro deveria estar em prisão domiciliar", afirmou o senador.

O líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), deu declaração na mesma linha. "A gente não quer Papuda ou Papudinha. A gente quer ele em casa. É mais um martírio, vamos continuar pressionando para ele ir para casa", declarou.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais