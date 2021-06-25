"Meu partido é o SUS", diz servidor da Saúde que presta depoimento à CPI

Ao chegar na CPI da Covid, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda afirmou que não teve indicação política para atuar na pasta e que não tem filiação partidária.
"Meu partido é o SUS", disse.
Luis Ricardo contou que foi aprovado em concurso público em 2011 e que desde 2018 chefia a área de importação do ministério.
Ele presta depoimento ao colegiado para relatar suspeitas de irregularidades no contrato da pasta com a empresa Precisa para a aquisição de doses da vacina indiana Covaxin.
Ricardo Miranda chegou nesta sexta (25) dos Estados Unidos, onde estava em missão para viabilizar a importação de doses da vacina Janssen doadas por aquele país, conforme ele próprio relatou à comissão.