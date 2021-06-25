"Meu partido é o SUS", diz servidor da Saúde que presta depoimento à CPI

O depoente, chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda, chega ao Senado onde irá depor à CPI sobre o processo de compra da vacina Covaxin Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

"Meu partido é o SUS", disse.

Luis Ricardo contou que foi aprovado em concurso público em 2011 e que desde 2018 chefia a área de importação do ministério.

Ele presta depoimento ao colegiado para relatar suspeitas de irregularidades no contrato da pasta com a empresa Precisa para a aquisição de doses da vacina indiana Covaxin.