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Ricardo Miranda

"Meu partido é o SUS", diz servidor da Saúde que presta depoimento à CPI

O servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda afirmou que não teve indicação política para atuar na pasta e que não tem filiação partidária

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 16:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jun 2021 às 16:28
O depoente, chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda, chega ao Senado onde irá depor à CPI sobre o processo de compra da vacina Covaxin
O depoente, chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda, chega ao Senado onde irá depor à CPI sobre o processo de compra da vacina Covaxin Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Ao chegar na CPI da Covid, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda afirmou que não teve indicação política para atuar na pasta e que não tem filiação partidária.
"Meu partido é o SUS", disse.
Luis Ricardo contou que foi aprovado em concurso público em 2011 e que desde 2018 chefia a área de importação do ministério.
Ele presta depoimento ao colegiado para relatar suspeitas de irregularidades no contrato da pasta com a empresa Precisa para a aquisição de doses da vacina indiana Covaxin.
Ricardo Miranda chegou nesta sexta (25) dos Estados Unidos, onde estava em missão para viabilizar a importação de doses da vacina Janssen doadas por aquele país, conforme ele próprio relatou à comissão.

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