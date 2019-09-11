Home
Menores poderão viajar desacompanhados sem autorização da Justiça

Será necessário apenas um documento preenchido pelos pais ou responsáveis e depois ter a firma reconhecida

Agência Folhapress

Publicado em 11 de setembro de 2019 às 18:16

 - Atualizado há 6 anos

Crianças podem viajar desacompanhas pelo território nacional Crédito: Pixabay

Crianças ou adolescentes não precisam mais de autorização judicial para viajar desacompanhados por todo o território nacional. A decisão foi tomada em sessão no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na terça-feira (10).

A partir da publicação da decisão, que deve ocorrer nos próximos dias, o site do CNJ vai disponibilizar um modelo de autorização. O documento deve preenchido pelos pais ou responsáveis e depois ter a firma reconhecida.

Desde julho, crianças menores de 16 anos que moram em São Paulo não precisavam mais pedir à Justiça autorização.

