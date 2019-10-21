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Tragédia

Menina morre após cair do 18° andar de prédio em construção em SC

Brenda Silva, de 8 anos, estava visitando o local de trabalho do pai quando se desequilibrou e caiu

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 11:35

Publicado em 

21 out 2019 às 11:35
Brenda morreu ao cair do 18º andar de prédio Crédito: Reprodução/ NSC TV
Uma visita ao local de trabalho do pai terminou em tragédia neste domingo (20) para a família da menina Brenda Silva, de 8 anos. A criança morreu ao cair do 18º de um prédio em construção no centro de Balneário Piçarras, em Santa Catarina, a 122 quilômetros de Florianópolis.
Brenda estava correndo pelo local, se desequilibrou e caiu. A menina chegou a ser socorrida pela família e levada para o pronto-atendimento da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A informação foi confirmada pela prefeitura do município. A menina foi enterrada na manhã desta segunda-feira (21) no Cemitério Municipal da cidade de Balneário Piçarras.
À TV Nossa Santa Catarina (NSC), a advogada da construtora responsável pelo edifício informou que, por volta das 13h30 de domingo, o pai foi com a mulher, a menina, a cunhada e outra criança ao prédio para mostrar a obra. O homem trabalha em uma empresa terceirizada.
Ainda de acordo com a advogada, após tomar conhecimento do ocorrido, a construtora está prestando apoio para a família, registrou um boletim de ocorrência e segue no acompanhamento dos procedimentos legais. Também informou que a empresa disponibilizou assistência jurídica e afetiva para a família da vítima.

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