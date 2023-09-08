Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Menina de 3 anos é baleada na cabeça em ação da PRF; agentes são afastados
Rio de Janeiro

Menina de 3 anos é baleada na cabeça em ação da PRF; agentes são afastados

Estado de saúde da criança é grave; arma de onde teriam partido os disparos foi apreendida e Flávio Dino pede rapidez em esclarecimento do caso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 set 2023 às 14:17

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 14:17

RIO DE JANEIRO – Uma menina de três anos está em estado grave depois de ser baleada enquanto passava de carro com a família pelo Arco Metropolitano, na altura de Seropédica, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Ela foi atingida por disparos na cabeça e na coluna. Segundo a família de Heloísa dos Santos Silva, os tiros partiram de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A corporação informou que os policiais envolvidos no caso foram afastados preventivamente de suas funções. A arma utilizada por um deles foi apreendida e levada para perícia.
Menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, foi baleada dentro do carro da família no Arco Metropolitano Crédito: Reprodução
O ministro da Justiça, Flavio Dino, afirmou, em uma rede social, que pediu rapidez para o esclarecimento da PRF sobre o caso e as providências que serão tomadas.
Heloisa foi baleada por volta das 21h desta quinta-feira (7). Ela foi levada pelos agentes ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. A Polícia Federal vai investigar o caso. Heloisa dos Santos Silva foi atingida por disparos na cabeça e na coluna, na noite de quinta-feira (7), e está internada em estado grave.
Segundo a Secretaria de Saúde, a menina chegou à unidade com baixo nível de consciência e um sangramento na cabeça. Ela passou por cirurgia e está internada no centro de tratamento intensivo.

Veja Também

Confronto entre PMs e suspeitos termina com dois mortos em Vila Velha

O pai de Heloisa, William Silva, disse em entrevista a TV Globo que os agentes da PRF atiraram contra o carro da família após eles terem passado pela viatura da polícia.
"A Polícia Rodoviária Federal estava parada ali no momento que a gente passou. A gente passou e eles vieram atrás. Aí eu falei: 'Bom, tudo bem, mas eles não sinalizaram para parar'. E aí, como eles estavam muito perto, eu dei seta e, neste momento, quando meu carro já estava quase parado, eles começaram a efetuar os disparo"
William Silva - Pai de Heloisa
Em nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que colabora com as investigações e apura o caso. "As circunstâncias estão em apuração pela Corregedoria da PRF. A instituição colabora com as investigações da polícia judiciária para esclarecimento dos fatos. Os policiais envolvidos foram preventivamente afastados das funções operacionais, inclusive para atendimento e avaliação psicológica." A corporação também lamentou o ocorrido.

Outro caso em julho

Em julho deste ano, a PRF também afastou um de seus agentes após ele se envolver em um episódio parecido. No dia 17 daquele mês, Anne Caroline Nascimento Silva, 23, foi morta ao ser baleada em uma ação da Polícia Rodoviária Federal.
O caso é investigado pela corporação e pela Polícia Federal. Na ocasião, o namorado de Caroline, Alexandre Mello, contou que os policiais atiraram contra o carro em que estavam, na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias.

LEIA MAIS 

Homem é morto e outro fica ferido após briga em bar de Cariacica

Cansada de apanhar do marido, mulher pede ajuda e homem é preso no ES

Briga entre primas termina em ataque com golpes de estilete na Serra

Marido agride mulher com golpes de karatê após confronto sobre traição

De roubos a mortes: os crimes de presos que fugiram de cadeia na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PRF Rio de Janeiro Flavio Dino Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados