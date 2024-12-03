Menina de 12 anos anda 3 km para tentar salvar o pai após acidente

Um homem morreu e sua filha de 12 anos conseguiu se salvar após o carro em que estavam cair em uma represa na cidade de Roncador, no interior do Paraná, na noite da última sexta-feira (29).
Em busca de ajuda, a criança percorreu cerca de 3 km até uma fazenda próxima, onde pediu socorro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o pai morreu no local do acidente, em área rural do município. A menina foi levada ao hospital "devido à debilidade física e sintomas clínicos", mas não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.
Ainda de acordo com os bombeiros, o acidente ocorreu quando o veículo perdeu o controle e avançou em direção à água.
A criança conseguiu escapar do automóvel e nadar até as margens da represa, com orientação do pai.
O homem, de 33 anos, também teria saído do carro. No entanto, enquanto tentava nadar, ele afundou e não conseguiu voltar para a superfície.
Equipes de resgate foram acionadas, por volta das 20h, e fizeram buscas aquáticas no local. Os bombeiros localizaram o veículo submerso, utilizando cordas e embarcações.
O corpo do homem foi encontrado pelos bombeiros na madrugada de sábado (30) e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).
A Polícia Civil disse que investiga as circunstâncias da morte, e que informações preliminares indicam a ausência de indícios de crime relacionados ao caso.
"A PCPR está apurando todas as circunstâncias para esclarecer os fatos, incluindo o contexto do possível sinistro de trânsito que resultou na morte", informou a corporação.