Mega-Sena pode pagar hoje prêmio de R$ 6 milhões

Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas

Publicado em 27 de julho de 2019 às 11:48 - Atualizado há 6 anos

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O concurso 2173 da Mega-Sena, a ser realizado neste sábado (27), deverá pagar um prêmio de R$ 6 milhões a quem acertar seis números. Os resultados serão conhecidos por volta das 20h30 (horário de Brasília).

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, o apostador deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

