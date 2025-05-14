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Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 60 milhões

Dezenas sorteadas foram 02 - 04 - 14 - 18 - 22 - 44
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

14 mai 2025 às 11:22

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 11:22

Bilhete da Mega-Sena
Bilhetes de aposta da mega-sena Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2862 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (13). O prêmio principal acumulou e o valor estimado para o próximo sorteio é de R$ 60 milhões. As dezenas sorteadas foram: 02 - 04 - 14 - 18 - 22 - 44.
A quina teve 139 apostas vencedoras, que irão receber R$ 26.070,20 cada. Outras 8.156 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 634,72. O próximo sorteio será na quinta-feira (15).
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

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