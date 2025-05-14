Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 60 milhões

Bilhetes de aposta da mega-sena Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2862 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (13). O prêmio principal acumulou e o valor estimado para o próximo sorteio é de R$ 60 milhões. As dezenas sorteadas foram: 02 - 04 - 14 - 18 - 22 - 44.

A quina teve 139 apostas vencedoras, que irão receber R$ 26.070,20 cada. Outras 8.156 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 634,72. O próximo sorteio será na quinta-feira (15).