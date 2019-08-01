Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 26 milhões no sábado

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 02:32
- Atualizado há 6 anos
O concurso 2.174 da Mega-Sena não teve acertadores nos seis números sorteados nesta quarta-feira (31): 10, 15, 34, 36, 56 e 60. O prêmio ficou acumulado para o sorteio do concurso 2.175, que ocorre no sábado (3). A estimativa é que o prêmio chegue a R$ 26 milhões.
A Quina (5 números acertados) teve 52 apostas ganhadoras, com R$ 38,25 mil para cada uma delas. A Quadra, (4 acertos), registrou 3.892 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas R$ 730,10.
As informações são do site da Caixa Econômica Federal.
