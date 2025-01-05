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Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 8,5 milhões na próxima terça (7)

Como nenhuma aposta acertou os seis números, o valor fica acumulado para o próximo concurso que tem premiação estimada em R$ 8,5 milhões e será na terça (7)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2025 às 10:25

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 10:25

A Caixa Econômica Federal sorteou, neste sábado (4), o concurso 2811 da Mega-Sena, que tinha o prêmio principal de R$ 3,5 milhões.
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Sorteio da Mega-Sena acumulou e próximo concurso deve pagar cerca de R$ 8,5 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Como nenhuma aposta acertou os seis números, o valor fica acumulado para o próximo concurso que tem premiação estimada em R$ 8,5 milhões e será na terça (7).
Os números sorteados neste sábado foram: 08, 27, 36, 37, 39, 45.
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e Facebook.
A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

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