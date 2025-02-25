McDonald's Brasil relança hambúrguer McFish com batatas rústicas

O McFish está de volta ao cardápio do McDonald's no Brasil. O sanduíche de peixe empanado retorna acompanhado de batatas rústicas com molho tártaro, formando o McFish & Chips, uma versão inspirada no tradicional prato britânico.

O combo estará disponível nas unidades da rede a partir desta terça-feira (25), com preços que vão de R$ 36,90 a R$ 43,90.

Sanduíche volta ao cardápio do McDonald's com batatas rústicas Crédito: McDonald's/Divulgação

Para o lançamento, o Mc Donald's apostou em uma parceria com o aplicativo de idiomas Duolingo e em um evento com 300 drones sobrevoando São Paulo na noite de domingo (23) para anunciar a novidade.

A campanha "Do you speak McFish?", traz uma cliente tentando pedir o "de peixe com batata" no restaurante. Após algumas tentativas erradas, ela acerta o nome do combo, em uma dinâmica parecida com a experiência do aplicativo.

O McFish saiu do cardápio brasileiro em 2019, depois de uma análise no portfólio indicar que o esforço para mantê-lo era maior do que a procura pelo sanduíche. À época, o Big Mac, carro-chefe do McDonalds, vendia mais de 400 unidades por dia, em um único restaurante, e o McFish, quatro.

A preparação do sanduíche era mais complexa que a de outros. O peixe usado no preparo vinha de navio do Alasca, e cada hambúrguer era frito na hora. Além disso, na receita original, ainda se usava apenas meia fatia de queijo, o que podia gerar desperdício em dias de movimento fraco.

Mas, assim que saiu de linha, o sanduíche entrou para a lista de hambúrgueres da rede que não ficaram famosos só pelo sabor, mas pelo saudosismo. Foi até criada uma página no Instagram, a @voltamcfish, para pedir o retorno do sanduíche.