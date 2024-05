Marielle Franco precisava 'sair do caminho', disse Ronnie Lessa em delação

Ex-policial militar que confessou ser o assassino da vereadora apontou irmãos Brazão como mandantes do homicídio e que eles ofereceram loteamento clandestino, com promessa de chefiar nova milícia; Marielle seria entrave para o esquema

O ex-policial militar Ronnie Lessa afirmou que os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão colocaram Marielle Franco como uma "pedra no caminho" à expansão e negócios dos milicianos. Em delação homologada pelo pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , Lessa confessou ser o assassino de Marielle Franco e apontou os irmãos Brazão como mandantes do homicídio. O Fantástico, da TV Globo, exibiu trechos da delação no domingo (26).

Chiquinho Brazão é deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, e Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). Eles foram presos em março deste ano no âmbito da Operação Murder Inc, da Polícia Federal. Já no último dia 10 de maio a Procuradoria-Geral da República (PGR) ofereceu denúncia contra os irmãos Brazão pelos crimes de homicídio e organização criminosa. "O Domingos fala mais, e o Chiquinho concorda", detalhou o ex-policial militar.