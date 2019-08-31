Home
Mais um corpo é encontrado nos destroços da barragem em Brumadinho

Ainda permanecem desaparecidas 22 pessoas

Agência Brasil

Publicado em 31 de agosto de 2019 às 19:19

 - Atualizado há 6 anos

Brumadinho após o rompimento da barragem Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontrou nesta sexta-feira (30) mais um corpo de uma vítima do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da empresa Vale, em Brumadinho (MG).

A última divulgação de corpo encontrado pelos bombeiros aconteceu no dia 11 de julho. Na ocasião, já havia sido contabilizada a morte de 248 pessoas em decorrência da tragédia. Oficialmente, permanecem desaparecidas 22 pessoas. Muitos sobreviventes que perderam suas casas ainda estão desabrigados.

FRAUDES

A Polícia Civil do Estado anunciou hoje que instaurou inquérito para investigar fraudes de novos estelionatários que buscam receber benefícios assegurados às vítimas do rompimento da barragem da Vale.

A mineradora ofereceu uma doação de R$ 100 mil para as famílias de cada pessoa morta, R$ 50 mil para quem morava na área alagada e R$ 15 mil para quem desenvolvia atividade produtiva ou comercial nas regiões afetadas. Esses valores foram assegurados de forma unilateral e não correspondem às indenizações, que estão sendo negociadas judicialmente.

